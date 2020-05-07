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К стеле "Минск - город-герой" легли цветы от первого вице-премьера Беларуси
По всей стране продолжается марафон памяти. Живые цветы к местам воинской славы во всех уголках Беларуси возлагают представители власти, крупнейшие общественные организации и просто неравнодушные белорусы.
Отдать дань памяти павшим воинам - святой долг. К стеле "Минск - город-герой" сегодня легли цветы от первого вице-премьера. Разрушения, которым подверглась наша страна, огромны. Ущерб в те относительно далекие годы был нанесен колоссальный. Кроме огромного количества человеческих жертв была полностью разрушена экономика. Стерты с лица земли 10 000 предприятий, 9 000 колхозов и совхозов, полностью разрушена социальная инфраструктура: уничтожены детские сады и школы. Потребовались десятилетия, чтобы построить Беларусь практически с нуля. Об этом, уверен Дмитрий Крутой, нужно помнить не только в юбилейные даты, нужно ценить тех, кто отстоял свободу для нас и восстановил страну из руин.
К акции сегодня присоединилась и белорусская милиция. Здесь же в преддверии праздника у обелиска "Минск - город-герой" вручили офицерские погоны и присвоили очередные специальные звания. К слову, такая традиция была заложена солдатами Победы.
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