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К "Тетрис челленджу" присоединяются все больше столичных команд

Спасатели, энергетики. К "Тетрис челленджу" присоединяются все больше столичных команд. Так, тематическое фото попало и в социальные сети Минского зоопарка. В соответствии с условиями флешмоба, там разложили рабочий инвентарь, угощения для животных и даже пригласили питомца.

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