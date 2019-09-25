Спасатели, энергетики. К "Тетрис челленджу" присоединяются все больше столичных команд. Так, тематическое фото попало и в социальные сети Минского зоопарка. В соответствии с условиями флешмоба, там разложили рабочий инвентарь, угощения для животных и даже пригласили питомца.