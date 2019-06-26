К уборочной кампании приступили хозяйства Гомельской и Гродненской областей

Жатва в этом году началась на две недели раньше обычного. И связано это с засушливой погодой. О планах на урожай, а также первые аграрные цифры в материале Юрия Карнеловича.



В хозяйстве "Волковысское" обряд "Зажинки" обязательный атрибут перед началом жатвы. По традиции первый сноп всегда вяжет женщина. Только после этого в поля выезжают комбайны.



В этом году из-за жаркой погоды сроки начала жатвы сместились на две недели. Полностью созрел озимый ячмень, чтобы избежать потерь, убрать его нужно максимально быстро.



Для комбайнера Валентина Илючека это уже шестая уборочная. Чтобы работать без сбоев, технику подготовил еще зимой.



А результат напрямую зависит от комфортных условий работы. Четырехразовое питание и охлажденная вода в портативных холодильниках - это уже обычное дело. За соблюдением всех норм следят профсоюзные инспекторы.



Принимать первое зерно будут сушильные комплексы. Готовы круглосуточно перерабатывать урожай. Благо, из-за жаркой погоды влажность у зерна минимальная.



Вот это и есть те самые первые тонны зерна урожая 2019. Сейчас они находятся на зерносушильном комплексе, а после доработки будут отправлены на хранение.



Сегодня в уборочную кампанию включились и аграрии Гомельской области. Здесь первыми на очереди оказались рапсовые поля. Сорт белорусской селекции под названием "зенит". Урожайность – около 20 центнеров с гектара. Агрономы отмечают, что бывали и лучшие показатели, но и эти на фоне засухи достойные.



Но такая картина не везде. Во многих сельхозпредприятиях сейчас убирают то, что повредила засуха. Пока потери минимальные. Уже в ближайшую неделю к массовой уборке зерновых приступят во всех регионах странs



