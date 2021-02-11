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К участию в обсуждении Программы развития страны присоединился коллектив предприятия "Могилевхимволокно"
К участию в обсуждении Программы развития страны присоединились и регионы. Не только в качестве делегатов форума. Фактически участниками его, но уже онлайн, стали и представители трудовых коллективов. Следили за теле- и интернет-трансляциями. В том числе и в Могилевской области.
Наш корреспондент Андрей Ястребов встретился с коллективом одного из крупнейших предприятий региона.
Об этом и главные посылы Программы развития страны на ближайшую пятилетку. Кстати, на Могилевхимволокно, как и в целом по концерну, сохранен социальный пакет. Помимо доплат, помощь в оздоровлении, строительство жилья для работников. Медицинское страхование. И вот такая взаимная заинтересованность, по мнению специалистов, должна и в дальнейшем помогать развиваться предприятиям, а значит - повышать уровень жизни людей.
Кстати, на форуме в столице Могилевхимволокно представляют три делегата. Здесь их ждут с нетерпением, чтобы все подробности узнать уже из первых уст.
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