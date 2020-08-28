К учебному году готовится центр творчества детей и молодежи "Свитанок" в Марьиной Горке

К учебному году готовятся центры творчества детей и молодежи. Своих воспитанников ждет "Свитанок" в Марьиной Горке. Дополнительное образование предлагают более полусотни педагогов, причем на выбор - 122 объединения по интересам.



Одно из самых интересных и полезных для детей направлений - декоративно-прикладное творчество. И в частности - студии белорусского народного и шляхетского костюмов. Наталья Бордиловская познакомилась с мастерами и учениками (видео).



