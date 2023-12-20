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За махинации с древесиной к уголовной ответственности привлечен бывший руководитель Чаусского лесхоза
Бывший руководитель Чаусского лесхоза стал фигурантом уголовного дела за махинации с "фондовой" древесиной. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале КГК, сообщает БЕЛТА.
По результатам совместных проверок, проведенных Комитетом госконтроля Могилевской области и финансовой милицией региона, возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора и главного инженера ГЛХУ "Чаусский лесхоз".
Во время проверки лесхоза было выявлено нецелевое использование древесины. Вместо ее обязательной реализации через биржу по рыночной стоимости при помощи незаконной схемы она была передана в виде пиломатериалов по заниженным ценам двум частным структурам. Указания по реализации преступной схемы подчиненным давали подозреваемые.
Своими действиями они причинили ущерб лесхозу в размере более 85 тыс. рублей. В действиях должностных лиц лесхоза усматривается корыстная заинтересованность (получение премиальных и иных выплат), а также желание скрыть упущения в работе, связанные с невыполнением плановых показателей по производству и реализации пиломатериалов.
В настоящее время Комитетгосконтроля Могилевской области в тесном взаимодействии с профильным подразделением центрального аппарата КГК, другими областными комитетами госконтроля, органами финансовых расследований продолжает проверки, направленные на пресечение незаконных схем по обороту лесопродукции, незаконного взаимодействия лесхозов с частными структурами.
В текущем году по данным фактам в лесохозяйственной отрасли республики было возбуждено более 15 уголовных дел.
Фото: КГК
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