Республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого" приобретает небывалый масштаб. По всей стране к обелискам и мемориалам люди несут цветы и отдают дань памяти павшим героям. В Минске у монумента Победы одна делегация сменяет другую, чтобы поклониться памяти наших героических предков и почтить их минутой молчания. К Вечному огню легли цветы от представителей государственной власти и ветеранов Великой Отечественной войны.