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К Вечному огню легли цветы от представителей государственной власти и ветеранов

Республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого" приобретает небывалый масштаб. По всей стране к обелискам и мемориалам люди несут цветы и отдают дань памяти павшим героям. В Минске у монумента Победы одна делегация сменяет другую, чтобы поклониться памяти наших героических предков и почтить их минутой молчания. К Вечному огню легли цветы от представителей государственной власти и ветеранов Великой Отечественной войны.

Цветы к обелиску на площади Победы возложил и премьер-министр с супругой. Акция к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков демонстрирует преемственность поколений. Активное участие в ней принимают ветераны, молодежь, депутаты, представители общественных объединений, творческих организаций страны. Присоединиться может и любой белорус.


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