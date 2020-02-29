Горячая пора наступила в теплицах страны. К весенним праздникам белорусские цветочники готовят миллионы букетов. Процесс идет без остановки - сбор урожая, сортировка. И все, чтобы успеть наполнить магазины красивым товаром. Мужчинам будет чем удивить прекрасную половину человечества. В этом убедилсяАндрей Ястребов.





От черенка до первого цветка должно пройти не менее 4 месяцев

Цветоводство - настоящая наука. Одно дело - палисадник разбить перед домом. Промышленные масштабы - другое. Эти боксы не просто теплицы, а настоящие экосистемы с особенным цветочным климатом.

Голландская технология, как и посадочный материал, успешно прижились. Под Оршей появились настоящие тропики. Сегодня здесь царствуют розы.

От черенка до первого цветка должно пройти не менее 4 месяцев при постоянной температуре 23 градуса. И так круглосуточно, пока весь розарий не заполнится бутонами.

Теперь здесь только и успевают, что собирать урожай. "Аваланча" - белый сорт роз. Кстати, самый продуктивный, до шести цветков за вегетативный сезон, а вот «рэды» - всего по одному-два. Но они с более тонким ароматом. Уже пришлись по душе белорусам.

В день сортируется до 15 тысяч тюльпанов. Усталости нет

Сортировка не останавливается ни на минуту, чтобы на прилавки цветочных магазинов поступил свежий товар. Да и раньше времени не распустится, здесь тоже своя технология. Если что - в холод на пару дней. И так с утра до вечера.

Иван Дубовик, управляющий компанией по выращиванию цветов:

"Мы больше отгружаем продукцию на внутренний рынок Беларуси. Это около 80 %. 20 % мы экспортируем в Россию. Цветочный бизнес считается низкорентабельным бизнесом, поэтому для того чтобы получить прибыль, нужно увеличить объемы производства. Чем мы и займемся в ближайшее время. В марте начинается строительство следующей очереди теплиц площадью 5 тысяч кв.м.".



Популярность набирают цветы не срезанные, а с луковицами

Северный регион страны, а весна, судя по количеству выращенных цветов, здесь наступила раньше, чем у других. Поздравляет свою малую родину - жителей деревни Демские - Владимир Кашкур. Хотя это его, скорее, надо поздравить с первым удачным сезоном. Вот они, 50 тысяч тюльпанов с приусадебного участка. Эксперимент фермера.