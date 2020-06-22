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К воинскому захоронению на Успенской горке возложили цветы

В Витебске память погибших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания. К воинскому захоронению на Успенской горке возложили цветы. На территории мемориала одиннадцать одиночных и одна братская могила. Здесь покоится и легендарный Минай Шмырев - один из основателей мощного партизанского движения.

В годы Великой Отечественной Витебск был практически полностью разрушен. На момент освобождения в городе почти не осталось жителей.



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