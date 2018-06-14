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К Всемирному дню донора присоединились мотоциклисты

Почти 20 байкеров сдали кровь. Это мероприятие для них уже стало традиционным. Тем более что байкеры среди всех участников дорожного движения наиболее склонны к травмам во время ДТП.

Ежегодно в столице заготавливают 22 тонны крови.

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