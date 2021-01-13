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К выходным в Минске зальют катки и организуют хоккейные коробки

Сейчас оборудованы все лыжные трассы, можно использовать около 30 километров дистанции. Натуральный снег помогает увеличить длину и качество лыжни.

Приезжать на дистанцию можно как со своим оборудованием, так и взять напрокат.

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