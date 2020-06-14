О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности мы скоро поговорим еще более серьезно. К выходу в эфир готовится очередная серия проекта "Понятная политика".Когда уже с трибуны ООН заговорили о "голоде библейского масштаба", не настало ли время сделать работу над ошибками карантина? Почему в США вернулся символ великой депрессии - молоко, которое выливают на землю? И что за "критически важные" пассажиры летали по Европе в разгар пандемии - узнаем уже завтра в "Понятной политике".



