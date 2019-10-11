ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К юбилею белорусского детского хосписа будет разработана лимитированная коллекция часов

На презентации творческого проекта подопечные организации смогли сделать свои модели и попробовать себя в роли мастера. А урок по композиции и лепке для детей провел известный скульптор Александр Шапо. Он и стал автором эскиза будущей коллекции часов.

Проект получил название "Ценность времени". Философия хосписа в том, чтобы ценить каждый час и помогать тяжелобольным детям и их семьям.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все