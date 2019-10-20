К юбилею музея истории Великой Отечественной войны специальный репортаж "Форпост памяти"

Что происходит в музее, когда для посетителей выходной. Какие экспонаты запрещено выставлять в оригинале, и какие артефакты привезли из бункера Геббельса. За какой экспонат первые сотрудники могли отправиться в лагеря?



К юбилею Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж "Форпост памяти". В эфир он выйдет в день рождения уникального хранилища - 22 октября.