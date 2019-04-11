К юбилею освобождения Беларуси выпустили почтовые блоки с дополненной реальностью

К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Минсвязи и Белпочта выпустили 6 праздничных штемпелей с названиями регионов.







И художественные конверты. В основе изображений - фрагмент скульптурной композиции монумента "Беларусь партизанская" и документальные фото из архивов музея истории Великой Отечественной. Памятное гашение конвертов прошло накануне во всех областных центрах.



