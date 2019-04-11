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К юбилею освобождения Беларуси выпустили почтовые блоки с дополненной реальностью

К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Минсвязи и Белпочта выпустили 6 праздничных штемпелей с названиями регионов.


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И художественные конверты. В основе изображений - фрагмент скульптурной композиции монумента "Беларусь партизанская" и документальные фото из архивов музея истории Великой Отечественной. Памятное гашение конвертов прошло накануне во всех областных центрах.


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Одно из новшеств - это применение технологии дополненной реальности при создании почтовых блоков. При наведении смартфона на марки фотографии на дисплее телефона оживают.

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