К юбилею Великой Победы более 5 тысяч осужденных получат свободу

Сенаторы уверены, что в документе найден баланс между принципами гуманизма и социальной справедливости. Нынешний закон предусматривает послабления для коррупционеров (чего раньше не было). Если такие осужденные возместят ущерб, то им на год сократят срок наказания. Право на амнистию получили и несовершеннолетние, осужденные по так называемой наркотической статье. Ранее этой категории граждан сроки наказания также не пересматривали. Важное направление закона - предоставить осужденным максимум возможностей для возвращения в социум. Это обязанность местных властей.