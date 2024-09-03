К юбилею ВИА "Песняры" коллеги, родные и поклонники собрались в сквере имени Мулявина

К юбилею легендарного ВИА "Песняры" коллеги, родные и поклонники собрались в сквере имени Мулявина. Народный артист СССР основал коллектив еще в конце 60-х, но официально "Песнярами" музыканты стали называться только с 1 сентября 1969 года. Тогда бывшие "Лявоны" изменили название, чтобы принять участие в 4-м Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. После фактической победы на конкурсе "Песняры" стали знаменитыми. Белорусская песня звучала даже за океаном. Сегодня в сквере за Белорусской государственной филармонией - месте, которое на протяжении десятилетий было официальным местом работы ансамбля, вспомнили хиты. Попурри исполнили заслуженный артист Беларуси Владимир Ткаченко и меценат, музыкант Александр Мурашко.