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К юбилею ВИА "Песняры" коллеги, родные и поклонники собрались в сквере имени Мулявина
К юбилею легендарного ВИА "Песняры" коллеги, родные и поклонники собрались в сквере имени Мулявина. Народный артист СССР основал коллектив еще в конце 60-х, но официально "Песнярами" музыканты стали называться только с 1 сентября 1969 года. Тогда бывшие "Лявоны" изменили название, чтобы принять участие в 4-м Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. После фактической победы на конкурсе "Песняры" стали знаменитыми. Белорусская песня звучала даже за океаном. Сегодня в сквере за Белорусской государственной филармонией - месте, которое на протяжении десятилетий было официальным местом работы ансамбля, вспомнили хиты. Попурри исполнили заслуженный артист Беларуси Владимир Ткаченко и меценат, музыкант Александр Мурашко.
Факт
Юбилей БГА "Песняры" отметят на сцене Дворца Республики 30 ноября
О выдающихся музыкантах написаны десятки книг, сняты фильмы и сериалы, а их песни по-прежнему в сердцах слушателей. Сегодня дело Мулявина продолжает Белорусский государственный ансамбль "Песняры". К 55-летию коллектива музыканты готовят большой сольный концерт во Дворце Республики, который состоится 30 ноября.
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