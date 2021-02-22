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К Земле летит астероид размером со стадион

Об этом сообщает исследовательский центр НАСА. Согласно расчетам, диаметр небесного тела составляет около 213 метров. Он пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от нашей планеты. К слову, сегодня около орбиты пролетят еще два крупных астероида на расстоянии 5 и 6 миллиардов километров.

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