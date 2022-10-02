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К Земле приближается астероид диаметром 0,5 км

К Земле приближается астероид диаметром 0,5 км

Новый астероид, приближающийся к Земле, обнаружили российские ученые, пишет БелТА.

В ночь на 1 октября две обсерватории на юге России обнаружили новый астероид 2022 SE37, который приближается к Земле. Диаметр обнаруженного космического тела составляет 0,5 км. Его вращение идет по вытянутой орбите вокруг Солнца с периодом 3,44 года.

Обнаруженный астероид в ближайшем будущем не опасен для планеты.

Фото:pixabay.com

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