К Земле приближается астероид диаметром 0,5 км

Новый астероид, приближающийся к Земле, обнаружили российские ученые, пишет БелТА.



В ночь на 1 октября две обсерватории на юге России обнаружили новый астероид 2022 SE37, который приближается к Земле. Диаметр обнаруженного космического тела составляет 0,5 км. Его вращение идет по вытянутой орбите вокруг Солнца с периодом 3,44 года.



Обнаруженный астероид в ближайшем будущем не опасен для планеты.

