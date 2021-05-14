К Земле приближается огромный астероид

Огромный астероид летит к Земле. Диаметр небесного тела превышает габариты пирамиды Хеопса. К нашей планете он приблизится уже сегодня. Ученые поспешили заверить, что астероид не представляет никакой опасности. Поскольку в момент максимального сближения будет располагаться на расстоянии в 15 раз превышающим дистанцию от Земли до Луны.