ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К Земле приближается огромный астероид

Огромный астероид летит к Земле. Диаметр небесного тела превышает габариты пирамиды Хеопса. К нашей планете он приблизится уже сегодня. Ученые поспешили заверить, что астероид не представляет никакой опасности. Поскольку в момент максимального сближения будет располагаться на расстоянии в 15 раз превышающим дистанцию от Земли до Луны.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все