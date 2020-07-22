К Земле приближается самая яркая комета десятилетия Neowise

Сегодня ночью она будет находиться максимально близко к нашей орбите. Так что земляне смогут увидеть ее даже без телескопа или бинокля. Единственная помеха -это сумеречное небо или облачность. Neowise будет находиться на расстоянии примерно 100миллионов километров от Земли.



Что интересно, в прошлый раз Neowise приблизилась к Земле 4 500лет назад в период строительства пирамид. Вновь комета вернется к Солнцу только через несколько тысячелетий.



