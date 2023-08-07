Кабаева: Я очень рада за белорусскую сборную

Очень понравилось. Если даже посмотреть на зал, как зрители принимали на высоком уровне и спортсмены выступали здорово. Я говорю, что это просто как чемпионат мира. Я очень рада за белорусскую сборную, девочки выступили достойно. Ирина Юрьевна их подготовила отлично. И мы всегда смотрим, равняемся. Потому что очень интересные упражнения.

Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Россия)

