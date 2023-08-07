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Кабаева: Я очень рада за белорусскую сборную
В эти дни в Беларуси и россыпь легенд мирового спорта. Почетной гостьей состязаний во Дворце художественной гимнастики стала легендарная российская гимнастка Алина Кабаева. После турнира олимпийская чемпионка Афин пообщалась с нашей съемочной группой.
О выступлении гимнасток
Очень понравилось. Если даже посмотреть на зал, как зрители принимали на высоком уровне и спортсмены выступали здорово. Я говорю, что это просто как чемпионат мира. Я очень рада за белорусскую сборную, девочки выступили достойно. Ирина Юрьевна их подготовила отлично. И мы всегда смотрим, равняемся. Потому что очень интересные упражнения.
Полное интервью смотрите в видео.
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