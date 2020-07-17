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Кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в 5-й больнице Минска
Ежедневно томограф сможет диагностировать до 35 человек
В ближайшее время такой же аппарат КТ появится в 4-й больнице Минска и 8 - в столичных поликлиниках. 20 компьютерных томографов закупят для регионов.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси
:
"Мы существенно повышаем возможности наших амбулаторных учреждений для того, чтобы оказывать доступную, качественную медпомощь. Это еще один шаг, чтобы сделать наши поликлиники современными лечебно-диагностическими центрами".
Сегодня в столице диагностику проводят на 18 аппаратах компьютерной томографии. Оснащение клиник Минска такими современными аппаратами - лучшая инвестиция в здоровье пациентов.
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