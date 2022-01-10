Кабинет компьютерной томографии открыли в гомельской городской больнице № 2

В гомельской больнице № 2 появился компьютерный томограф. Такой подарок медикам сделали Министерство здравоохранения и спонсоры. Устройство нового поколения на 128 срезов произведено в Беларуси. За несколько секунд позволяет получить точнейшие трехмерные изображения любого органа. За счет высокой скорости операций лучевая нагрузка на пациента минимальная. За смену новый КТ может произвести 50 исследований.

Минимальная толщина среза, который можно получить на аппарате этого КТ, представляет 625 тысячных миллиметра. Это очень тонкие срезы. Обеспечивает раннюю диагностику патологических изменений.

Минимальная толщина среза, который можно получить на аппарате этого КТ, представляет 625 тысячных миллиметра. Это очень тонкие срезы. Обеспечивает раннюю диагностику патологических изменений.

С новым КТ-кабинетом штат больницы пополнился новыми сотрудниками. Это несколько врачей-рентгенологов, рентген-лаборанты, медсестры и инженер компьютерной томографии. С начала прошлого года это уже шестой по счету КТ, введенный в эксплуатацию в Гомельском регионе.