Кабинет компьютерной томографии появился в 19-й столичной поликлинике

Он поможет выявлять патологии на ранних стадиях. За смену томограф сможет обслуживать до 10 пациентов. Всего же компьютерные томографы пополнят 8 минских поликлиник и 2 больницы. Кстати, сегодня заработает еще один кабинет компьютерной томографии - в 23-й поликлинике столицы.



