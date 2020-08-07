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Кабинет МРТ открыли в Солигорске
Продолжается и техническое оснащение региональной медицины. В Солигорске открыт кабинет МРТ, он шестой в Минской области. Попасть на высокотехнологичное обследование смогут как жители города, так и ближайших районов. Планируется принимать до 25 пациентов в сутки. Для установки масштабного медоборудования около основной больницы была возведена отдельная пристройка.
Программа обеспечения современным медицинским оборудованием развивается по всему центральному региону. На ее реализацию понадобятся три года.
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