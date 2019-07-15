Кабинеты скрининга онкологических заболеваний открываются в поликлиниках Минской области

Такой подход позволяет выявлять причину на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективное. Пациенты сразу проходят комплекс медицинских обследований, направленных на диагностику разных видов онкологии. В поликлиниках формируют и специальные базы пациентов, которые находятся в зоне риска - так медики мониторят состояние их здоровья. Кабинеты скрининга начинают работу во всех районах Минской области, чтобы снизить уровень смертности от онкологических заболеваний.