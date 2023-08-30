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Медпомощь, стоматологический туризм, живописные пейзажи - чем еще санатории Нарочанского края привлекают граждан соседних стран

Пейзажи Мядельского края и качественная медпомощь - за 6 месяцев в здравницы у Нарочи приехало более 45 тысяч гостей, из них 10 тысяч - граждане соседних стран. Особым спросом пользуется стоматологический туризм.

Кстати, ежегодно именно санатории Нарочанского края среди флагманов оздоровления. О перспективах и гостеприимстве наших здравниц - материал Александры Гойтан (видео).

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