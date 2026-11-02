Качество, доступность, безопасность: в Минске обсудили развитие образования

Качество, доступность, безопасность. Сегодня для нас, белорусов, это не просто слова - синонимы образования. Наша главная задача - сделать все, чтобы сохранить и приумножить то, чего добились в образовательной сфере за десятилетия независимости.

На календаре - ноябрь. Учебный год набирает обороты, а значит - самое время "сверить часы" в образовательном процессе.

Откровенный и доверительный диалог объединил сегодня в Минске педагогическую общественность столицы и центрального региона. Это порядка 570 человек: руководители школ, гимназий, специальных школ, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, кадетских училищ и колледжей, а также профильных ведомств.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

"Мы хотели бы показать тот опыт, который наработали по проекту "Минская школа вместе без обид". Он направлен на профилактику буллинга. Могу сказать еще о том, что и вся республика с этого года начала этот проект, и в основу как раз-таки положены разработки города Минска. Мы понимаем, что в школе мы даем не только знания, мы воспитываем. И очень важно, чтобы это воспитание было правильным, комфортным, безопасным, психологически безопасным".

Подготовке будущих кадров на каждом уровне - от дошкольного до специального - особое внимание. От того, какой фундамент заложим сегодня, зависит профессиональное и личностное завтра. Качество знаний - безусловно, приоритет. Но, учитывая прогрессивный рост информационных технологий, акцент - на "экологичную" учебную среду. Предупреждение буллинга и конфликтов, формирование цифровой грамотности и безопасного поведения в интернет-пространстве. Эти и не только темы сегодня требуют постоянного внимания, профилактики и контроля.

Екатерина Слободенюк, педагог-психолог гимназии № 146 г. Минска:

"Очень нужно и важно транслировать эту тематику поддерживающей среды. И порой дети действительно относятся немножко с осторожностью. Но когда они не раз участвуют в этих мероприятиях, их уже действительно очень сложно оторвать, они сами проявляют инициативу, заинтересованность, поэтому действительно даже самому колючему ученику становится интересно".

Мария Коптель-Степуро, замдиректора Центра дополнительного образования детей и молодежи "Ранак" г. Минска:

"Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ранак" разработал практикум безопасности в Сети. Он включает в себя настольную игру, цифровые активности, некоторые наглядные пособия, которые моделируют реальные жизненные ситуации в интернете: от комментариев под фото до общения в сети, в чате и так далее".

Анна Арановская, учитель СШ № 26 г. Минска им. З. Г. Колобанова, руководитель школьного медиацентра "Ветразь":

"Создано 6 мультфильмов. Все они полностью созданы вместе с детьми, то есть это совместная работа на те темы, которые им интересны. Мы не только создали контент, который может помочь ребятам преодолеть какие-то свои трудности, проработать моменты профилактики, но в процессе работы они сами работали над собой".

Сегодня любое учреждение образования - будь то школа, гимназия, колледж или кадетское училище - не просто храм знаний, а место, которое становится домом. И от того, какая здесь будет погода, в конечном итоге зависит и успех подрастающего поколения.