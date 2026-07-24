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Качество, удобство, стиль - какими критериями руководствуются в Беларуси при пошиве школьной формы

На календаре конец июля, и актуальная тема в родительских чатах - школьная форма к учебному году. Особенность этого сезона - внедрение специального реестра белорусских производителей, а именно жесткий контроль цен и использование исключительно безопасных износостойких материалов.

Разберемся, является ли это вызовом для Беллегпрома и как справляются с масштабом белорусские фабрики.

Качество, удобство и стиль - это то, на чем делает акцент трикотажная фабрика в Жодино. Здесь пошито более 70 тыс. моделей школьной формы: от жилетов и юбок для девочек до брюк и поло для мальчиков.

"Наши изделия отличаются в первую очередь хорошей износостойкостью, во-вторых, это стопроцентный хлопок в основном. Что еще важно - наши швеи создают эти вещи с любовью. В каждую строчку, которую они прошивают, они вкладывают душу. Конечно же, наши художники-модельеры отслеживают современную моду и тенденции и стараются внедрять их в наши замечательные изделия", - рассказала начальник швейного цеха белорусской трикотажной фабрики Екатерина Пашкова.

начальник швейного цеха белорусской трикотажной фабрики Екатерина Пашкова

Процесс создания одежды для школьников на белорусской фабрике не ограничивается только пошивом. Это целый технологический цикл: от вязания полотна до выпуска готовых изделий.

В 2026 году на фабрике традиционно представлена широкая линейка изделий делового и спортивного стилей для школьников. Сетка размеров, шкала роста и палитра оттенков такие, чтобы каждый ребенок нашел для себя то, что нравится и идеально сидит.

Мария Меленяко, начальник отдела маркетинговых исследований и планирования ассортимента белорусской трикотажной фабрики: "В этом году наше предприятие получило сертификат соответствия изделий трикотажных, верхних, второго слоя для учащихся учреждений образования - мальчиков и девочек. По данным Центра научных исследований легкой промышленности, полотно, которое мы изготавливаем на предприятии по полному производственному циклу, соответствует основным параметрам качества для изготовления школьной одежды. Мы используем в основном полотна из натурального сырья, различного переплетения. Состав пишется у нас на каждую модель на режимной ленте. Большая часть учащихся сейчас посещает занятия физической культуры в легинсах, велосипедках, футболках. Предлагаем покупателю одежду более универсального плана: футболки, легинсы для девочек различной цветовой гаммы".

начальник отдела маркетинговых исследований и планирования ассортимента белорусской трикотажной фабрики Мария Меленяко

К новому учебному году предприятия концерна "Беллегпром" изготовили около 300 тыс. изделий, ассортимент обновлен на 60 %. В целом, на полках белорусских магазинов появится около 1 млн единиц школьной одежды. В основе - функциональность и комфорт. Современные дети все реже выбирают яркие принты и рюши, отдавая предпочтение минимализму и многослойности.

Наталия Мороз, зампредседателя концерна "Беллегпром": "Мы обновляем коллекцию именно в конструкторском, дизайнерском плане. Наши дизайнеры посещают мировые выставки, и вся наша продукция идет ногу со временем, не уступает этому и одежда для школьников, потому что тенденции детской и молодежной моды меняются".

зампредседателя концерна "Беллегпром" Наталия Мороз

Но главное требование, которое предъявляют и производители, и родители, - качество. Именно поэтому в стране формируется реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Сейчас сертификацию проходят 6 предприятий концерна "Беллегпром".

Экзамен на готовность к 1 сентября отечественные производители сдают на отлично. "Сделано в Беларуси" - это не просто строгий стандарт на бумаге, это реальное качество ткани, экономия для кошелька родителей и стиль, который сегодня важен для современных школьников.

Разделы:

Общество

Теги:

Беллегпромшкольная формалегкая промышленность
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