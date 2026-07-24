Качество, удобство, стиль - какими критериями руководствуются в Беларуси при пошиве школьной формы

На календаре конец июля, и актуальная тема в родительских чатах - школьная форма к учебному году. Особенность этого сезона - внедрение специального реестра белорусских производителей, а именно жесткий контроль цен и использование исключительно безопасных износостойких материалов.

Разберемся, является ли это вызовом для Беллегпрома и как справляются с масштабом белорусские фабрики.

Качество, удобство и стиль - это то, на чем делает акцент трикотажная фабрика в Жодино. Здесь пошито более 70 тыс. моделей школьной формы: от жилетов и юбок для девочек до брюк и поло для мальчиков.

"Наши изделия отличаются в первую очередь хорошей износостойкостью, во-вторых, это стопроцентный хлопок в основном. Что еще важно - наши швеи создают эти вещи с любовью. В каждую строчку, которую они прошивают, они вкладывают душу. Конечно же, наши художники-модельеры отслеживают современную моду и тенденции и стараются внедрять их в наши замечательные изделия", - рассказала начальник швейного цеха белорусской трикотажной фабрики Екатерина Пашкова.

Процесс создания одежды для школьников на белорусской фабрике не ограничивается только пошивом. Это целый технологический цикл: от вязания полотна до выпуска готовых изделий.

В 2026 году на фабрике традиционно представлена широкая линейка изделий делового и спортивного стилей для школьников. Сетка размеров, шкала роста и палитра оттенков такие, чтобы каждый ребенок нашел для себя то, что нравится и идеально сидит.

Мария Меленяко, начальник отдела маркетинговых исследований и планирования ассортимента белорусской трикотажной фабрики: "В этом году наше предприятие получило сертификат соответствия изделий трикотажных, верхних, второго слоя для учащихся учреждений образования - мальчиков и девочек. По данным Центра научных исследований легкой промышленности, полотно, которое мы изготавливаем на предприятии по полному производственному циклу, соответствует основным параметрам качества для изготовления школьной одежды. Мы используем в основном полотна из натурального сырья, различного переплетения. Состав пишется у нас на каждую модель на режимной ленте. Большая часть учащихся сейчас посещает занятия физической культуры в легинсах, велосипедках, футболках. Предлагаем покупателю одежду более универсального плана: футболки, легинсы для девочек различной цветовой гаммы".

К новому учебному году предприятия концерна "Беллегпром" изготовили около 300 тыс. изделий, ассортимент обновлен на 60 %. В целом, на полках белорусских магазинов появится около 1 млн единиц школьной одежды. В основе - функциональность и комфорт. Современные дети все реже выбирают яркие принты и рюши, отдавая предпочтение минимализму и многослойности.

Наталия Мороз, зампредседателя концерна "Беллегпром": "Мы обновляем коллекцию именно в конструкторском, дизайнерском плане. Наши дизайнеры посещают мировые выставки, и вся наша продукция идет ногу со временем, не уступает этому и одежда для школьников, потому что тенденции детской и молодежной моды меняются".

Но главное требование, которое предъявляют и производители, и родители, - качество. Именно поэтому в стране формируется реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Сейчас сертификацию проходят 6 предприятий концерна "Беллегпром".

Экзамен на готовность к 1 сентября отечественные производители сдают на отлично. "Сделано в Беларуси" - это не просто строгий стандарт на бумаге, это реальное качество ткани, экономия для кошелька родителей и стиль, который сегодня важен для современных школьников.