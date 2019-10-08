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Качество дорог и работа ЖКХ волнует жителей города Мосты

Качество гравийных дорог, водоснабжение населенных пунктов и личные взаимоотношения с соседями. В основном с такими вопросами граждане обратились на прямую телефонную линию и пришли на личный прием к помощнику Президента, инспектору по Гродненской области. Так, жителей Мостов волнует проблема отсутствия освещения в подвалах домов, а деревни Деньковцы Мостовского района - строительство водонапорной башни. Иван Лавринович пообещал, что вопрос с водой будет решен к концу года.

Многие вопросы, названные во время прямой линии и личного приема граждан, были решены на месте. На остальные будут даны письменные ответы в установленный срок.

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