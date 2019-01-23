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Качество обучения водителей в Беларуси соответствует всем нормам

Добавим, что в 2018 году было подготовлено свыше 116 тысяч водителей. Это на 8 процентов больше, чем в 2017. Также отмечается, что в столице эта цифра снизилась.

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