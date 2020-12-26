Качество воды нормализовалось

Сегодня утром вСоветском и Центральном районах столицы наблюдались проблемы с водой. В работеоборудования насосной станции произошел сбой. По этой причине могло ухудшитьсякачество водоснабжения. В пострадавшие районы направлены автоцистерны спитьевой водой. После инцидента специалисты занялись промывкой сетей. И внастоящее время качество воды с насосной станции соответствует всем нормативам,оно также нормализовалось у потребителей по улицам Некрасова, Беды, Восточной,Богдановича. Сейчас дополнительно проводится лабораторный контроль.