Качество воды в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствуют норме

По результатам лабораторных исследований, вода в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствует норме. Речь идет о детсадах № 276, 175 и 322. Но еще не получена информация от санитарных служб по остальным пробам, отобранным в контрольных точках. Жителям трех районов столицы специалисты по-прежнему рекомендуют использовать воду из-под крана исключительно в бытовых целях. Мониторинг качества питьевой воды продолжается.

Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП продолжаются

На месте коммунального ЧП уже почти сутки работают аварийные бригады. Участок поврежденной трубы уже демонтирован и отправлен на экспертизу.

Доставка питьевой воды в автоцистернах в пострадавшие районы

В пострадавшие от коммунальной аварии районы Минска питьевую воду доставляют автоцистерны. Всего их более 20. Их локация постоянно меняется в зависимости от потребностей жителей микрорайонов.