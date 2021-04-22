Качество воды в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствуют норме

По результатам лабораторных исследований, вода в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствует норме. Речь идет о детсадах № 276, 175 и 322. Но еще не получена информация от санитарных служб по остальным пробам, отобранным в контрольных точках. Жителям трех районов столицы специалисты по-прежнему рекомендуют использовать воду из-под крана исключительно в бытовых целях. Мониторинг качества питьевой воды продолжается.

Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП продолжаются

На месте коммунального ЧП уже почти сутки работают аварийные бригады. Участок поврежденной трубы уже демонтирован и отправлен на экспертизу.



Доставка питьевой воды в автоцистернах в пострадавшие районы

