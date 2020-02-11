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Кадастровая стоимость снизилась почти для 80 % белорусских городов
Кадастровая стоимость и налоговая база земельного сбора на производственные земли снизилась почти для 80 % белорусских городов. Наибольшая динамика в Минске и областных центрах - почти на треть, в среднем же по стране - минус 12 %. Реформа снижает налоговую нагрузку на бизнес и приближает кадастровую стоимость земли к рыночной.Информация о кадастровой стоимости и налоговой базе земельного сбора размещена на сайте Регистра стоимости земель Национального кадастрового агентства. Для получения данных необходимо ввести кадастровый номер участка, его адрес либо местоположение.
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