Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" объединит полтысячи ребят из Беларуси и России в возрасте 14-16 лет. В этом сезоне в проекте примут участие 42 делегации наших стран.

За три недели молодежь посетит места боли и скорби Беларуси, встретится с ветеранами Вооруженных сил, побывает на кадетском балу и различных состязаниях: от военно-спортивной эстафеты до конкурса знатоков патриотической песни. О проекте рассказали 8 февраля во время заседания комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по культуре, науке и образованию.



Всего на 2024 год запланировано 16 инициатив. Одна из главных тем - 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня же в Свято-Елисаветинском женском монастыре состоится встреча-диалог парламентариев Союзного государства с митрополитом Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Тема беседы - "Сохранение и развитие православной культуры и духовно-нравственных ценностей".