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Кадетский бал в Могилеве продолжил марафон мероприятий акции "Наши дети"

Кадетский бал в Могилеве продолжил марафон благотворительных мероприятий республиканской акции "Наши дети".

По традиции, в Золотом зале гражданских обрядов он собрал меценатов от бизнеса, а также представителей силовых ведомств, городского и областного исполнительных комитетов, Министерства спорта и туризма. Телевизор, комплект силовых тренажеров и сертификат на приобретение микроавтобуса вручены воспитанникам училища.
Приверженность офицерским традициям - главная идея таких торжественных балов.

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