Кадетский бал в Могилеве продолжил марафон мероприятий акции "Наши дети"

По традиции, в Золотом зале гражданских обрядов он собрал меценатов от бизнеса, а также представителей силовых ведомств, городского и областного исполнительных комитетов, Министерства спорта и туризма. Телевизор, комплект силовых тренажеров и сертификат на приобретение микроавтобуса вручены воспитанникам училища.

Приверженность офицерским традициям - главная идея таких торжественных балов.