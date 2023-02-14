Кадеты из Беларуси впервые несли вахту у Вечного огня в Москве

Очень трагично. Вся боль, весь ужас войны. Ты стоишь и понимаешь, как тогда было тяжело, и что в наше время очень важно помнить об этом. Ведь когда мы помним прошлое, у нас есть будущее.

Валерия Протасовицкая, учащаяся сш № 152 имени С. С. Бельченко г. Минска