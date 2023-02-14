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Кадеты из Беларуси впервые несли вахту у Вечного огня в Москве
Кадеты из Беларуси впервые несли Вахту Памяти у Вечного огня на Поклонной горе в Москве. Это лучшие учащиеся 9-х и 11-х классов, отличники и победители олимпиад по истории Великой Отечественной войны. Школьники уже много лет участвуют в слетах военно-патриотических клубов Беларуси и России. Правда, последние два года из-за пандемии слет проводился дистанционно, поэтому очная встреча была долгожданной. Школьники возложили цветы к огню памяти и славы и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем часовые в группах по 5 человек несколько часов несли почетную вахту.
Очень трагично. Вся боль, весь ужас войны. Ты стоишь и понимаешь, как тогда было тяжело, и что в наше время очень важно помнить об этом. Ведь когда мы помним прошлое, у нас есть будущее.
Это не первый наш визит. Мы объехали уже пять городов-героев: Минск, Брестская крепость-герой, Смоленск, Волгоград, Москва. Впереди у нас такой же список, даже немножко больше.
Также белорусские школьники побывали на экскурсии в Музее Победы на Поклонной горе и увидели масштабную экспозицию "Подвиг народа".
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