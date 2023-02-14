ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кадеты из Беларуси впервые несли вахту у Вечного огня в Москве

Кадеты из Беларуси впервые несли Вахту Памяти у Вечного огня на Поклонной горе в Москве. Это лучшие учащиеся 9-х и 11-х классов, отличники и победители олимпиад по истории Великой Отечественной войны. Школьники уже много лет участвуют в слетах военно-патриотических клубов Беларуси и России. Правда, последние два года из-за пандемии слет проводился дистанционно, поэтому очная встреча была долгожданной. Школьники возложили цветы к огню памяти и славы и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем часовые в группах по 5 человек несколько часов несли почетную вахту.


Изображение
Очень трагично. Вся боль, весь ужас войны. Ты стоишь и понимаешь, как тогда было тяжело, и что в наше время очень важно помнить об этом. Ведь когда мы помним прошлое, у нас есть будущее.
Валерия Протасовицкая, учащаяся сш № 152 имени С. С. Бельченко г. Минска


Изображение
Это не первый наш визит. Мы объехали уже пять городов-героев: Минск, Брестская крепость-герой, Смоленск, Волгоград, Москва. Впереди у нас такой же список, даже немножко больше.
Елена Титова, директор СШ № 152 имени С. С. Бельченко г. Минска

Также белорусские школьники побывали на экскурсии в Музее Победы на Поклонной горе и увидели масштабную экспозицию "Подвиг народа".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все