Кадлубай: Учителя должны быть интереснее искусственного интеллекта

Сможет ли искусственный интеллект и внедрение других технологических инструментов заменить профессию педагога? Какой главный вызов для наставничества видится в ближайшие 5-10 лет? Бывают ли бывшие учителя? Об этом и не только в интервью телеканалу "Первый информационный" рассказал заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

По его мнению, вопрос о трансформации роли учителя как источника знаний с внедрением разных технологий на слуху в последнее время. Бытует мнение, что роль педагога меняется. "И мы сегодня можем говорить, что оно так и происходит", - отметил Александр Кадлубай.

Говорить о том, что учитель был исключительно транслятором фундаментальных или прикладных знаний, не совсем правильно, ведь он своим примером воспитывал своих учеников, показывал отношения к тем или иным событиям, т. е. формировал личность и ранее. "Сегодня в мире развивающегося искусственного интеллекта, технологий можно однозначно говорить о том, что на первый план у педагога выходит роль навигатора образовательного процесса, человека, который выстраивает и помогает учащимся не только получать знания, но и ориентироваться в них, выстраивать понимание процессов, их закономерности, давать им оценку, критически мыслить и формироваться как личность", - отметил заместитель министра образования Беларуси.

"Воспитывать - это ключевое в парадигме образования, которое включает в себя и обучение, и воспитание", - подчеркнул он.

Прогресс не стоит на месте, сегодняшняя школа другая, нежели была 20 лет назад. По словам спикера, если заглянуть в будущее, в перспективе ближайшей пятилетки ключевым вызовом для педагогов будет развитие технологий. "Учителя должны успевать за этим развитием. Они должны быть интереснее искусственного интеллекта, смартфона", - сказал Александр Кадлубай.

Вместе с тем, с учетом, постоянного интенсива и саморазвития, учители должны уметь восстанавливаться, противостоять профессиональному выгоранию. "А ключевой вызов на пятилетку - в образовательном процессе максимально сохранить человеческое, которое должно стоять впереди любой технологии, впереди любого искусственного интеллекта", - заключил замминистра образования Беларуси.