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Кадровая ротация в системе МВД
Соответствующие решения приняты Главой государства. На должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове согласован замминистра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко. Это кадровое решение принято с расчетом, чтобы интенсифицировать сотрудничество в сфере противодействия преступности и плотнее наладить контакт с руководством правоохранительных органов трех стран.
Соответственно вместо Николая Мельченко на вакантную должность замминистра МВД - начальника милиции общественной безопасности назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого был заместителем министра внутренних дел. Прошел службу практически на всех основных должностях начальствующего состава милиции общественной безопасности. Руководил крупными формированиями в системе органов внутренних дел, в том числе Департаментом исполнения наказаний МВД и ГУВД минской мэрии.
И сегодня у министра МВД появился еще один новый заместитель - это генерал-майор милиции Сергей Хоменко, который прежде возглавлял Департамент охраны МВД. За время службы во внутренних войсках прошел все ступени до первого заместителя командующего. Его опыт, в том числе управленческой деятельности, будет полезен для совершенствования профподготовки личного состава и кадрового потенциала органов внутренних дел.
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