Кадровая среда. Новые руководители Минского и Смолевичского районов

Минский район возглавил Владимир Юргевич. До этого он работал на должности первого заместителя председателя Минрайисполкома и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Как отметили на назначении, столичный регион один из самых сложных в социально-экономическом плане, кроме того, самый населенный район страны - почти 230 тысяч человек. Поэтому среди приоритетных целей - развивать социальную сферу и улучшать благополучие людей. В то же время губернатор Александр Турчин поставил задачу новому руководителю усиливать позиции в сельском хозяйстве. Здесь у Минского района много достижений.



Увеличивать достижения в АПК, развивать новые инвестиционные проекты, но в первую очередь решить самые насущные вопросы людей. А это уже задачи для нового председателя Смолевичского райисполкома. Его руководитель Андрей Ратомский опытный аграрий, работал на одном из ведущих сельхозпредприятий Несвижского района. В ближайшее время новые руководители районов Минской области познакомятся с рабочими коллективами.



