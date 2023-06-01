3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кадровые изменения в структуре руководства Минской области
С 1 июняв двух районах - Солигорском и Клецком - новые руководители. Во главе шахтерского края теперь Анатолий Лодыга. До этого он возглавлял Клецкий район. Среди приоритетных задач - оптимизация жилищно-коммунального хозяйства, рост агропромышленного комплекса, развитие социальной сферы. Кстати, в Солигорске модернизируют больницу, а на очереди и строительство школы. Общая задача для города шахтеров - занимать лидирующие позиции на уровне всех регионов страны.
А Клецкий район сейчас возглавляет Юрий Карлович, который до этого 10 лет работал здесь на должности заместителя председателя райисполкома.
Что касается Солигорского района, безусловно, сегодня за Беларуськалием мы должны видеть и другие предприятия, другие сферы. Это и сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальная сфера, сфера сельского хозяйства. От Клецка я как раз жду наоборот рывка в промышленности, потому что сельское хозяйство здесь на самом деле на очень высоком уровне.
В нынешнем году уже в четырех регионах Минской области поменялись руководители. Раньше новые председатели исполкомов появились в Узде и Вилейке.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей