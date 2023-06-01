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Кадровые изменения в структуре руководства Минской области

С 1 июняв двух районах - Солигорском и Клецком - новые руководители. Во главе шахтерского края теперь Анатолий Лодыга. До этого он возглавлял Клецкий район. Среди приоритетных задач - оптимизация жилищно-коммунального хозяйства, рост агропромышленного комплекса, развитие социальной сферы. Кстати, в Солигорске модернизируют больницу, а на очереди и строительство школы. Общая задача для города шахтеров - занимать лидирующие позиции на уровне всех регионов страны.

А Клецкий район сейчас возглавляет Юрий Карлович, который до этого 10 лет работал здесь на должности заместителя председателя райисполкома.

Что касается Солигорского района, безусловно, сегодня за Беларуськалием мы должны видеть и другие предприятия, другие сферы. Это и сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальная сфера, сфера сельского хозяйства. От Клецка я как раз жду наоборот рывка в промышленности, потому что сельское хозяйство здесь на самом деле на очень высоком уровне.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

В нынешнем году уже в четырех регионах Минской области поменялись руководители. Раньше новые председатели исполкомов появились в Узде и Вилейке.

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