Кадровые изменения в структуре руководства Минской области

Что касается Солигорского района, безусловно, сегодня за Беларуськалием мы должны видеть и другие предприятия, другие сферы. Это и сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальная сфера, сфера сельского хозяйства. От Клецка я как раз жду наоборот рывка в промышленности, потому что сельское хозяйство здесь на самом деле на очень высоком уровне.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома