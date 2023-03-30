Кадровые изменения в структуре руководства регионов Минской области

Новый руководитель у одного из самых аграрных районов - Узденского. Им стал Дмитрий Колос, который до этого работал директорам одного из подразделений агрокомбината "Дзержинский". Как отметил сегодня губернатор центрального региона Александр Турчин, ставка на молодые и инициативные кадры себя не просто оправдывает, но и вносит динамику в развитие экономики и социальной сферы. Среди приоритетных задач нового председателя Узденского райисполкома - привлечение инвестиций, благоустройство территорий, строительство жилья, и конечно же, развитие сельского хозяйства.

ВВилейке новый руководитель - местный. Для Анатолия Завацкого должность председателя райисполкома - повышение. До этого он работал первым заместителем и курировал агропромышленный сектор. Как отметил губернатор, кроме сельского хозяйства и промышленности самого города Вилейка, необходимо изготавливать более конкурентоспособную продукцию. Для этого есть возможности. Кроме того, облисполком будет поддерживать и такие сферы, как здравоохранение и образование.