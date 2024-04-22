Кадровый понедельник: 16 человек заняли вакантные должности в Беларуси

Насыщенная программа понедельника во Дворце Независимости: Президент подписал ряд кадровых решений. В списке назначенцев 16 фамилий. Из них две должности глав министерств. "Время выбрало нас", - скажет Президент. Год простым не будет и политически, и экономически.

Новые люди поедут в регионы. Сразу 3 председателя комитетов по сельскому хозяйству (и замы) возглавят отдельные районы, на земле нужны понимающие люди.

Посол Беларуси в Бразилии вернется в Минск на повышение. И еще одно движение в сторону Минска - врачи из Могилевской области станут новыми замами министра здравоохранения.

Обращаясь к руководителям местной власти, "вы президенты этих территорий" - так обозначит круг полномочий назначенцам Александр Лукашенко. Но и ответственность будет соразмерной. Нюансы кадрового дня у Катерины Круталевич.

"Красный зал" и кабинет Президента -все знают, если пресс-службой заявлены на языке журналистов эти "точки", кадровым назначениям быть. Новые люди (большинство из них процедуру проходит впервые) максимально сдержанны и собранны, даже если назначение это всего один шаг наверх. Не говоря уже о резких изменениях в карьере.

"Руководители местных исполнительных и распорядительных органов" - так официально называют тех, кто делает погоду в области, - комфортно ли будет жить людям. Поэтому каждого Президент "видит" во многих смыслах. Этому представлению предшествует большое внимание к биографии назначенца, его обязательно рекомендуют конкретные люди, есть даже собеседование в Администрации. Только потом "кадр" становится обсуждаемым на уровне главы государства.

Первое назначение: согласование в облисполком из горисполкома, а так должность эквивалентная - зампред. Похожие передвижения в Гомельском и Гродненском горисполкомах. Управделами Алексей Васюченко стал главой администрации одного из районов Гомеля. Андрей Болтрик занял такую же вакантную должность в Октябрьском районе в Гродно. Это условно горизонтальная смена деятельности: изменившиеся полномочия, но в одной рамке. Для примера, тут же за столом люди, чья жизнь перевернулась просто на 180 градусов. Игорь Бурмистров из помощника командующего внутренними войсками стал председателем Новополоцкого горисполкома.

"Знаю, что ты и сам в этом заинтересован. Для меня очень интересен такой вариант. Военные люди в достаточно молодом возрасте заканчивают службу (и армейцы, и внутренние войска, и другие) и отсиживаться дома. Это как-то не для них. Я убежден, что военные люди справятся и с гражданской работой", - заявил Александр Лукашенко.

В то же время он заметил, что Новополоцк - непростой регион. "Я очень жду, что Вы войдете в курс дела и возьмете под контроль все, что касается функционирования предприятий и людей. И я буду слышать только доброе о вашей работе. Но обязательно побуду в Новополоцке, посмотрю на этот вариант кадрового назначения", - предупредил глава государства.

Для понимания: эта схема на первый взгляд может работать как часы. По закону, например, полковник (неважно какого рода войск) на пенсию уходит в 50. Это как раз управленческий возраст. Могут ли все быть управленцами на гражданке после военных реалий - конечно, нет. Но тот, кто готов "понимать ситуацию", очевидно может привнести много полезного с полигона в кабинеты.

"Тот регион мне не чужой, я как-то проходил службу, с людьми я знаком. Люди там очень трудолюбивые, поэтому все задачи, которые поставлены Президентом, они будут выполнены", - сказал Игорь Бурмистров, председатель Новополоцкого горисполкома, экс-помощник командующего внутренними войсками МВД Беларуси.

Целых три: председатель комитета Дмитрий Кадргулов и начальники управления по сельскому хозяйству разных районов Сергей Медзвецкас и Алексей Журавлев стали в должности председателей райисполкомов. Теперь в районе они самые большие начальники. От земли людей взяли не просто так.

Президент отметил, что погода стоит относительно неплохая. Однако обильное выпадение осадков, вполне возможно, приведет к засушливому лету.



"Надо к этому готовиться. Поэтому каждый день, каждый час, каждую минуту нам надо видеть и вовремя все сделать. И горожане должны подключиться и помочь. Нам надо в этом году не просто себя обеспечить на будущий год, но и сделать задел на будущее", - обозначил задачи Президент.

Тем более, что в одном из регионов есть специфика в этом вопросе. Речь о гродненском Островце: большая разница между заработками на атомной станции и в полях.

Если мы говорим про атомную электростанцию, то средние заработные платы - 4 тыс. плюс. Если мы говорим о селе, это 1400 и выше. Поэтому однозначно надо изыскивать резервы для возможностей повышать заработную плату и привлечения кадров на село. Сергей Медзвецкас, председатель Островецкого райисполкома

К Могилевской области тоже "вопросов предостаточно", скажет Президент. Но конкретно по сегодняшнему назначению, скорее, со знаком плюс.

"Костюковичи и другие районы осуществляют мой определенный замысел по развитию востока Могилевской области, который также в свое время был подвергнут чернобыльской атаке. Желательно, чтобы Костюковичи были показательным районом", - обозначил ориентиры глава государства.

БЦЗ (Белорусский цементный завод) - один из трех в стране - сейчас в Костюковичах градообразующий. Они очень хорошо продают на Россию, этот опыт хотят повторять в других проектах. Все, что они собираются запускать как производство, заранее имеет рынок. До этого Вячеслав Моксачев зампреда по линии строительства – повышение созвучно интересам региона.

Это проекты по изготовлению металлоизделий из тонколистового металла, у нас уже находятся в реализации, есть договор. Проект будет реализован в установленные сроки. Вячеслав Моксачев, председатель Костюковичского райисполкома

Общий вывод - внимательно работать с людьми - это в первую очередь. Ко всему нужно прислушиваться и оперативно принимать решения. Александр Лукашенко точно определит уровень полномочий местной власти с общим понятным всем курсом.

"Вам предстоит управлять немалыми коллективами. У вас зоной ответственности будет определенная территория. Прошу не забывать, что вы "президенты" на этих территориях - в городах или в районах городов, районных центрах. Работа будет непростая: год политический (вы это прекрасно знаете), и многие вопросы придется решать", - сказал Александр Лукашенко.

"В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну. Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - резюмировал Александр Лукашенко.

Относится ко всем. Есть назначения, которые Президент подписывает без личного присутствия человека - в рабочем порядке. Так, из Бразилии в Минск вернется посол Сергей Лукашевич, он станет первым заместителем министра иностранных дел. Изменения коснулись и сферы здравоохранения и образования. По «науке» - доцент кафедры Уголовного права юрфака БГУ Ольга Рыбаключева станет директором Департамента контроля качества образования. По Минздраву – два новых замминистра приедут из Могилевской области: Александр Старовойтов и Светлана Нечай. Юрий Горбич в этом же ведомстве теперь первый замглавы. И два новых министра в стране: юстиции - Евгений Коваленко, и природных ресурсов - Сергей Масляк, плюс новый председатель Комитета по стандартизации Елена Моргунова, с ними разговор отдельно в кабинете.

"Ты знаешь, куда идешь, один и второй. Что касается Министерства юстиции, всегда очень серьезное было министерство. Ты все время работал в соответствующих должностях, особенно в последнее время в Администрации Президента (до настоящего времени Коваленко руководил главным государственно-правовым управлением Администрации Президента). Приходилось не просто сталкиваться, а отчасти управлять, руководить некоторыми процессами в этом министерстве и совместно по многим направлениям работать. Очень хочу, чтобы работа получилась", - сказал напутственные слова Александр Лукашенко.

Что касается задач в сфере природоохранной деятельности, Президент сказал:"Нет такого места (больше в мире. - Прим. ред. ) для жизни людей, которое подарила нам, белорусам, природа. И нам надо это сберечь. Я человек очень требовательный, выросший в деревне. Можно сказать, почти в лесу. И я привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям. Их должно быть больше, много должно быть. Возьми под свой контроль высаживание деревьев. Как я говорю, на откосах дорог, на неудобицах и так далее. Везде может вырасти дерево. А через 80 лет это будет хороший лесоматериал, который смогут использовать уже наши дети".

А еще поискать нефть в недрах - тоже задача новому руководству Минприроды. Это назначение сегодня одно из самых резких на слух – глава администрации Заводского района Минска становится министром. Но за этим стоит и профильное образование - Сергей Масляк инженер лесного хозяйства и не один год работал по профилю, но внутри администраций. Сам родом из Минска, и, кстати, Заводской район, которым до этого управлял, для него родной.

Заводчан сложно испугать, коллеги не поймут, если скажу, что-то другое. Уже говорил, что только в нашей стране обычный парень, который вырос в обычном районе, пройдя определенные этапы в своей жизни, может добиться каких-то результатов. Благодаря своей работе, а оценка моей работы - это уже дело вышестоящего руководства. Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси

Новый министр юстиции в этой сфере тоже не новичок - занимался вопросами правового управления в Администрации Президента, известный человек в Союзе юристов - эту работу, в целом общественную, новый министр, говорит, не бросит.

Это чувство находится где-то в глубине, ощущение большой ответственности и большой чести и, конечно же, большого круга задач. Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси

Что касается Комитета по стандартизации - его глава теперь кандидат технических наук, доцент Елена Моргунова. За ней Знак качества и все, что касается ГОСТов - непростые детальные вещи с жесткими конкурентными "играми", поэтому Президент спросит.

Это защита от серой сертификации, это упрощенные требования для наших субъектов хозяйствования по оценке соответствия, по продуктам критического импорта, то есть мы на сегодняшний день аккумулируем те вопросы, которые помогают нашим производителям продвигать свою продукцию, защищать ее и обеспечивать качество и конкурентоспособность. Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси