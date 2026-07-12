Кадры на вырост: как БГУ и Пекинский университет готовят ученых нового поколения

Если говорить о реальном секторе и экономическом прогрессе, то главным ориентиром здесь давно стал Китай с его колоссальной научной базой. Именно в Поднебесной куются технологии будущего, которые теперь будут развивать и белорусские специалисты.

Выпускники первой совместной программы БГУ и Пекинского университета вернулись домой. Дипломы теперь уже биотехнологам вручили недавно в Пекине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед ними амбициозную задачу: создавать на родине предприятия на основе передовых китайских технологий.

4 года ребята учились сразу на 2 университета, сдавали сессии на 3 языках, работали в лабораториях с оборудованием, которому нет аналогов в Европе. Результат ждать себя не заставил: 22 диплома, 18 из которых - с отличием.

"Теперь наша цель - превратить полученные знания и закалку ученых нового поколения в конкретные инновации. Видеть в каждом возможном проекте, в каждом запланированном эксперименте возможности для реализации долгосрочных, комплексных стратегий развития", - заявил выпускник БГУ и Пекинского университета Николай Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. Вы знаете, где вы будете работать, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее".

Конфедератка - символ того, что эксперимент удался. За ней сотни лабораторных ночей, тысячи километров, учеба на 3 языках на 2 государства. Они привезли домой не просто знания, а новый взгляд на науку. Значит, у белорусской биотехнологии - новые горизонты, и это не финиш, а только старт.

То самое начало у каждого из 22 выпускников свое: у Алексея - из детства, когда мир еще не был разделен на клетки и гены, а он уже четко знал: его путь - спасать жизни.

"Дедушка Алексея, мой папа, заболел онкологией, к сожалению, его не стало. Это был первый момент, когда Леша сказал: "Мама, я, когда вырасту, изобрету ту таблетку, которая вылечит эту болезнь", - вспомнила мама выпускника БГУ и Пекинского университета Наталья Гавричкова.

С 2 дипломами в руках - теперь уже биотехнолог - на верном пути к заветной мечте.

"Та самая мантия, в которой состоялся выпуск. Собственно, это было такое интересное и увлекательное мероприятие, которое очень много эмоций вызвало. Я еще ровно в тот день заболел, но как пришел, как вручили диплом, так сразу выздоровел просто в моменте. Радость была просто невероятная. Естественно, основная цель - продвигать белорусскую науку", - поделился выпускник БГУ и Пекинского университета Алексей Гавричков.

На это нацелены все ребята. У каждого конкретные наработки, о которых, если их не остановить, могут говорить часами напролет.

"Сначала я планирую пойти в магистратуру, чтобы еще больше углубить свои профессиональные знания, а в дальнейшем планирую квалифицироваться на иммуноглобулинах, в частности, на разработке противораковых препаратов. Отчасти именно эта тема актуальна всегда, и я рад, что могу применить мои знания именно в такой важной сфере", - отметил выпускник БГУ и Пекинского университета Владислав Степанов.

Язык биотехнологий - это ДНК, в которую записаны все их открытия. 4 года они учились читать этот код: выделять гены, культивировать клетки, синтезировать белки. Освоили так, что теперь говорят на нем без акцента в любой лаборатории мира.

"Работа шла одновременно в двух лабораториях: здесь, в Белорусском государственном университете и там, в Пекинском университете. На протяжении нескольких лет эти все эксперименты подстраивались и по итогу пришли к тому, что мы сделали достаточно хорошее открытие", - объяснил выпускник БГУ и Пекинского университета Евгений Жуковский.

К слову, об открытиях, опыт китайских коллег стал отправной точкой. На базе БГУ открыли уникальную в своем роде лабораторию - единственную в Беларуси, где можно провести полный цикл исследования белка: от гена до готового продукта.

Елена Корик, заведующая лабораторией биологического факультета БГУ:

"Сама по себе программа очень интересная, ее разрабатывать и создавать было интересно. Но самое, наверное, большое удовольствие - работать с этими ребятами. Это такая отдача, такое удовольствие, когда они заинтересованы в этом, они тебя слушают, они все это классно воспринимают. И самое главное, наверное, это то, что большинство этих программ было направлено на практическую реализацию".

"Я исследовал влияние такого фундаментального процесса, как жидкостное фазовое разделение, которое в ядре происходит, при нарушении которого может происходить злокачественная трансформация клеток. Мы исследовали материалы пациентов - их образцов костного мозга", - рассказал выпускник БГУ и Пекинского университета Егор Короткевич.

Программа продолжается - 3-й и 4-й курсы уже в деле. Ведут переговоры о новых наборах, потому что биотехнологии - это будущее. И это будущее уже здесь: 4 года назад стартовал бакалавриат, а в 2025 году договорились и о магистратуре.

Олеся Прохоренко, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета:

"Сейчас мы можем говорить о том, что они прошли конкурсный отбор в магистратуру, 17 студентов продолжат получать углубленное высшее образование. Те сферы, куда им было предоставлено первое рабочее место, - это очень современные направления биотехнологии, институты Академии наук, организации Министерства здравоохранения, такое как Белмедпрепараты, антидопинговая лаборатория. Ребята продолжат работать в этих организациях".

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

"Присутствовало законное чувство гордости за нашу страну, наших ребят, которые с честью выстояли. Это нисколько не гипербола. И не просто выстояли, а победили и показали who is who. Впереди еще очень-очень большой путь, потому что вот и глава государства озвучил, что это только первые шаги".

Сотрудничество только расширяется: сегодня партнеры БГУ - еще 2 ведущих китайских вуза. Открыт совместный институт с Даляньским политехническим, а в Санья действует подготовительное отделение Белорусского университета.

"Вначале присутствовало волнение, когда Президент спустился к нам. Говорил не только как глава государства, но и как отец, это чувствовалось. Общение было душевным, искренним и открытым для нас. Огромное спасибо за такую возможность для наших детей обучаться по такой программе. Пятерка наших детей представляла не только себя как учащихся на территории Китайской Народной Республики, они представляли лицо Республики Беларусь, а это важно", - поделилась мама выпускника БГУ и Пекинского университета Наталья Гавричкова.

Белорусская наука точно в надежных руках, а судя по горящим глазам выпускников, открытие долго ждать себя не заставит.