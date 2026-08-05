Кадры решают все: как молодым медикам в Витебской области помогают освоиться на первом рабочем месте

В первые дни августа в трудовых коллективах по всей Беларуси встречают молодых специалистов. Более полутысячи выпускников медицинских вузов и колледжей Витебской области пополнили поликлиники, больницы, амбулатории. Для врачей, фельдшеров и медсестер, прибывающих по распределению, гарантировано не только трудоустройство, но и расширенный социальный пакет.

Перспективная молодежь - стратегический ресурс страны. Высококлассные специалисты в сфере здравоохранения всегда в цене. Диплом о медицинском образовании - начало важного пути для тех, кто выбрал самую гуманную в мире профессию.

Конспекты, лекции и семинары для Сергея Дробышевского остались в прошлом. Экзамены теперь исключительно практические. На принятие решения есть считаные секунды. Оперативная реакция - жизненно важный навык для каждого работника службы скорой медицинской помощи.

"Учился в оршанском медколледже. Целенаправленно шел в скорую помощь. На время летних каникул я устроился в Шкловскую ЦРБ вторым фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи, чтобы набраться опыта, еще увереннее себя чувствовать", - рассказал фельдшер Витебского областного центра скорой медицинской помощи Сергей Дробышевский.

Большое пополнение в коллективе Витебской областной клинической больницы. Здесь встречают более 40 молодых специалистов. Заявки формировали в том числе на перспективу. Начинающие врачи, фельдшеры и медсестры в числе будущих работников нового операционно-реанимационного корпуса.

Юрий Земко, заместитель главврача Витебской областной клинической больницы: "В этом году будет сдан в эксплуатацию хирургический корпус. И, естественно, возможности расширятся. Это крупный многофункциональный хирургический комплекс, который оснащен по последнему слову техники, поэтому возможности для развития молодых исключительно высокие".

Начинать свой профессиональный путь в Витебской областной клинической больнице Ксения Бельская твердо решила еще до поступления. Надежным гарантом стал целевой договор. Спустя 2 года у девушки настал первый рабочий день в статусе фельдшера-лаборанта.

"Мне всегда нравилась медицина и я всегда хотела помогать людям, поэтому выбрала медико-диагностическое дело. На преддипломной практике я узнала коллектив, уже привыкла, чуть-чуть освоилась. Мне все нравится", - призналась Ксения.

Помогать людям с юных лет мечтала и Анна Макар. В широком медицинском спектре выбор сделала в пользу терапии. Нарабатывать практический опыт начала еще во время учебы, чтобы ставить точные диагнозы и эффективно бороться с заболеваниями.

"Опыта набираешься на практике. Понимаешь, как лучше, как правильнее. Учишься взаимодействовать с людьми. Чудесное рабочее место, мне очень все нравится", - поделилась впечатлениями врач общей практики Витебской городской центральной поликлиники Анна Макар.

Коллектив Витебской городской центральной поликлиники молодыми врачами и медсестрами пополняется ежегодно. Механизм поддержки комплексный и в то же время индивидуальный. Включает и помощь опытных наставников, и материальные бонусы.

Инна Ильющенко, заместитель главврача Витебской городской центральной поликлиники: "Наша задача - создать молодым специалистам не только комфортные условия работы, но и проживания, поэтому ребята обеспечиваются местами в общежитии. В последующем мы обеспечиваем арендным жильем. У них будут доплаты в соответствии с законодательством. Для работников, которые будут работать на территории Витебского района, соответственно, будут еще доплаты сельские, по транспорту и другие выплаты".

Поликлиники, больницы, амбулатории заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты захотели остаться в команде. В развитие кадрового потенциала готовы инвестировать, помогать и идти навстречу, ведь это вопрос благополучия региона и здоровья всей нации.