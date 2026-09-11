Кадры Следственного комитета: где и как готовят белорусских следователей

Как сейчас формируется кадровое ядро Следственного комитета Беларуси, где готовят следователей и чему уделяется повышенное внимание при профессиональной подготовке сотрудников, рассказал председатель СК Беларуси Константин Бычек в "Актуальном интервью".

Основная ценность Следственного комитета - следователь, обладающий высокими профессиональными компетенциями, способный выполнять все поставленные задачи в любых условиях, даже не всегда в комфортных.

"Традиционно Следственный комитет комплектуется за счет выпускников следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также за счет выпускников юридических вузов Беларуси. На определенном этапе мы пришли к выводу о необходимости создания собственного учреждения образования, и в 2020 году был образован Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Следственного комитета", - поделился гость интервью.

В настоящее время учебное заведение занимается не только обучением молодых следователей, но и научной деятельностью.

В рамках образовательной программы предусмотрена также работа на криминалистических полигонах, где обучают расследованию уголовных дел всех категорий, что способствует выпустить следователя, готового сходу выполнять поставленные перед ним задачи по расследованию уголовных дел. "Кроме того, нельзя обойти вопросы международного сотрудничества, так как порой зарубежные партнеры имеют в определенных направлениях более высокие компетенции, принимают новаторские решения при расследовании уголовных дел, сборе, проверке, оценке доказательств. В связи с этим сотрудники Следственного комитета на постоянной основе проходят переподготовку за рубежом, что однозначно положительно влияет на уровень их профессиональной подготовки", - отметил председатель СК Беларуси.

Константин Бычек

Собеседник видит современного белорусского следователя профессионалом, способным в любых условиях выполнять поставленные задачи по организации досудебного следствия, и следователь будущего, уверен он, останется таким же. К слову, на этапе формирования Следственного комитета его коллектив одномоментно был собран из следователей различных ведомств - следователей милиции, прокуратуры, органов финансовых расследований, спецслужб, которые были со своими подходами и видением. "Но по итогам 15-летней работы СК можно с уверенностью заявить, что сформировалось понятие следователя Следственного комитета, который способен противостоять современным вызовам и угрозам", - подчеркнул Константин Бычек.

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