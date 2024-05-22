Кадры готовят со школьной скамьи в инженерных, педагогических и аграрных классах - какие бонусы выпускникам дает профильное обучение при поступлении в вузы

Легко сделать шаг во взрослую жизнь, а именно определиться с будущей профессией помогают со школьной скамьи. Старшеклассники могут выбирать разные профильные направления. Например, педагогическое, аграрное, инженерное и т.д. А какие бонусы дает профобучение, на конкретных примерах разбиралась Виктория Шаркова.

Оценка состояния почвы и разбор устойчивости посаженных растений. В роли будущих специалистов АПК - учащиеся столичной гимназии № 19. Прямо на ее базе - спецлаборатория "Зимний сад". Вместе с педагогом гимназисты оживленно обсуждают обработку почвы для лучшего урожая, а также устройство работы акватеррариума. Такие практические занятия не отпугивают, делится Полина Шук, а наоборот придают уверенности в выборе.

Полина Шук, учащаяся гимназии № 19 г. Минска: Я выберу профессию, которая будет связана с сельским хозяйством, так как после 11 класса у нас есть возможность поступать в 4 вуза нашей страны на условиях целевой подготовки без экзаменов.

Аграрные классы работают еще с2018-го, тут парни идевушки ходят нафакультатив "Введение ваграрные профессии. Изпрофильных предметов могут быть, например, химия и биология или, предположим, физика и математика. Что касается самого поступления всельхозвузы, выпускников ждут бонусы.

Факт Выпускники профильных классов смогут поступить в вуз без ЦТ

Учащиеся должны иметь отметки по учебным предметам, (кроме профильных), не ниже 6. Что важно, не нужно сдавать ЦТ. Вместо этого они будут проходить собеседование в устной форме. Этот же подход и у педагогических классов, но с небольшим отличием. Отметки по профильным дисциплинам должны быть не ниже 8. При этом по остальным предметам в аттестате должна стоять оценка не менее 7.

Учат в школе: подготовка будущих педагогов

К примеру, на будущих педагогов упор делается в 20-й гимназии Минска. Выпускница Вероника Пташук идет на золотую медаль, с выбором профессии, признается, определилась уже давно.

Я всегда знала, что хочу связать свою жизнь с педагогикой, выбрала логопедию. Мы проводили занятия у начальной школы в игровой форме. Была очень приятная атмосфера учиться. Вероника Пташук, учащаяся гимназии № 20 г. Минска





А вот десятиклассникам с будущей профессией определиться еще придется. В помощь факультативные занятия для лучшего понимания, есть и практика.

Мы стараемся всех учащихся, пришедших в педкласс, окунуть в полной мере в систему образования учреждений, они работают при школьном лагере. Участвуют в подготовке педКВНа, выпускают педгазету, работают вожатыми в начальной школе, в 5-6 классах. Наталья Дереклеева, заместитель директора по учебной работе гимназии № 20 г. Минска

В профильных классах обучается более 20 тыс. учащихся

Подготовка кадров со школьной скамьи под запрос экономики показывает свою результативность из года в год. Тенденция желающих идет только на увеличение.

В 2023/2024 учебном году в таких классах обучается свыше 20 тыс. учащихся, в педклассах - свыше 8 тыс., в аграрных около 5 тыс. учащихся, в военно-патриотических - свыше 4 тыс. С 2023/2024 открылись и инженерные классы, где обучается свыше 2.5 тыс. учащихся 10-х классов. Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования