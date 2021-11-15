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Кадры LIVE: минусовая температура, замерзшие беженцы, дети и беременные женщины располагаются прямо на холодном бетоне

Возвращаемся на белорусско-польскую границу. Эту картинку мы получаем в прямом эфире от наших коллег с телеканала "Мир". На улице уже темно, минусовая температура, замерзшие беженцы, в том числе дети и беременные женщины располагаются прямо на холодном бетоне в ожидании команды "пропустить" с обратной стороны.

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