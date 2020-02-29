Кадры масленичных гуляний из разных регионов страны в проекте "Объективно"

Как белорусы провожали зиму, скажем, 30 лет назад? Фоторепортеры информационного агентства БелТА отыскали в своих архивах кадры масленичных гуляний из разных регионов страны.

Многим снимкам не один десяток лет. Некоторые традиции, которые запечатлели фотографы тогда, сохранились до сих пор. Но вот в чем однозначно большая разница, помимо, конечно, моды, - это погода. На всех кадрах много снега.



